BAINAIT / IL RETTORE DINO MASTROCOLA QUESTA SERA NEL SALOTTO ANNI '20 DI R+

Luci accese al Bainait. tornano questa sera le avvolgenti atmosfere del salotto notturno più fascinoso della tv abruzzese. L'ospite al bancone Anni ‘20 sarà il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola. In collegamento, oltre alle tradizionali “sedi estere” affidate a Federica Zacchini dall’Olanda e Mattia Bella de Iovita dalla Germania, il regista teramano Marco Chiarini. L’appuntamento con BAINAIT è ALLE 21 SU R+, canale 116. Come sempre, la trasmissione sarà anche in streaming sul sito www.rpiunew.it e sulla pagina facebook