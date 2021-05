L’importanza della vaccinazione globale covid-19

Eravamo a marzo del 2020, quando l’OMS, ossia l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarò l’epidemia di covid-19. Ad oggi questo micidiale virus, ha causato, a livello globale, milioni e milioni di morti. La pandemia da coronavirus, inoltre, ha avuto un impatto su tutta la nostra vita, causando lo stallo delle economie globali, cambiando il modo in cui lavoriamo e interagiamo con i nostri cari e portando al limite i sistemi sanitari.

I governi di tutto il mondo, nel tentativo di arginare la diffusione del covid-19, sono stati, quindi, costretti ad attuare severe restrizioni che hanno coinvolto tutti noi. Oggi, grazie ad una sempre più massiccia azione di vaccinazione anti covid-19, ci viene ad essere offerto un modo per uscire da questa fase della pandemia. L’importanza della vaccinazione globale covid-19, viene poi ad essere particolarmente accentuata dalla dichiarazione di diversi scienziati, i quali, infatti, ricordano che, senza i vaccini, la cosiddetta immunità di gregge non si sarebbe potuta raggiungere senza che vi fosse stata una ulteriore e pesante mortalità.

Invece, con una vaccinazione globale covid-19, in tempi ragionevolmente brevi, si potrà riportare la società al suo normale status quo. Questo è un aspetto che è stato riecheggiato da molte organizzazioni sanitarie, tra le quali, la stessa OMS. In uno scenario senza accesso ai vaccini, di conseguenza, potevano essere state necessarie ancora più severe misure comportamentali per il prossimo futuro. Fortunatamente, all’inizio del 2021, vi sono stati numerosi vaccini approvati e che, successivamente, hanno avuto la loro implementazione nei paesi di tutto il mondo.

Le dosi di vaccino che vengono ad essere somministrate in tutto il mondo, perciò, sempre più forniscono delle positive cifre che alimentano la speranza di un ritorno alla normalità, il più velocemente possibile. Ma, nonostante tutti gli sforzi profusi e la conferma dell’efficacia dei vaccini anti covid-19, vi è chi mette in dubbio l’utilità della vaccinazione anti covid-19, specialmente vista la comparsa di nuovi ceppi del virus.

Il mondo scientifico, ancora una volta, quindi, ribadisce che i vaccini sono assolutamente efficaci e concorrono a ridurre significativamente la diffusione del virus. Un successo, che ci permetterà di riprendere la nostra vita di tutti i giorni come eravamo abituati prima del coronavirus.

Come le strategie forex sono risultate essere vincenti, la ricerca ha dimostrato che i vaccini Moderna e Pfizer a base di mRNA sono efficaci. Oggettivamente, è nato un malinteso molto diffuso inerente la percentuale dell’efficacia dei vaccini. Ovvero, nel caso di una efficacia pari al 95%, questo non vuol dire affatto che il 5% della popolazione vaccinata non risulterebbe essere protetta dal covid-19.

L’efficacia del 95% di un vaccino, significa, in realtà, che le persone vaccinate hanno un rischio inferiore del 95% di contrarre il Covid-19, rispetto a un gruppo non vaccinato. In altre parole, solo grazie alla vaccinazione, tutti noi, molto presto, potremo tornare alla “normalità” e si potranno vedere allentate le attuali forme di restrizioni vigenti. Recentemente, anche l’OMS ha alleggerito le preoccupazioni riguardanti l’incertezza sul fatto che gli attuali vaccini ci proteggeranno dalle varianti del virus SARS-CoV-2, affermando che le attuali vaccinazioni forniscono una buona protezione contro le nuove varianti.

È, poi, importante sottolineare che grazie ai dati che vengono raccolti e analizzati sulle nuove varianti e, man mano che le nostre conoscenze crescono, si andranno ad aumentare le nostre capacità di modificare i vaccini già approvati per essere più efficaci contro le varianti emergenti. Infatti, con il numero maggiore di dati raccolti, i ricercatori capiranno come modificare le attuali vaccinazioni contro il Covid-19 in modo che, in futuro, per proteggersi dai vari ceppi i booster shot possano essere somministrati per mantenere il livello di protezione necessario per frenare la diffusione del virus.

Ciò che è chiaro andando a concludere, è che è fondamentale, per ottenere l’immunità di gregge, effettuare una vaccinazione a livello globale al fine di evitare che la SARS-CoV-2 continui a mutare, diventando più resistente agli attuali vaccini e causando più periodi di mortalità di massa.