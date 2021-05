"SI AVVICINANO LE ELEZIONI E IL SINDACO DI BASCIANO RINGRAZIA IL PRESIDENTE SBAGLIATO"

“Finalmente la Provincia di Teramo porta ad ultimazione i lavori del Masterplan Lotto 3.2 sull’area territoriale dei Comuni di Basciano, Penna Sant’Andrea, Bisenti, Cermignano e Castiglione M.R. per un importo di euro 1.000.000,00”. Era questo il post che il gruppo “La Casa Dei Comuni” si sarebbe aspettato da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Basciano. Bisogna ricordare infatti che era febbraio 2018 quando è stato sottoscritto il protocollo con la Regione Abruzzo; era sempre il 2018 quando è stato approvato il progetto esecutivo ed infine era sempre il 2018 quando si bandiva la gara di appalto, il tutto durante l’Amministrazione Di Sabatino.

Non è ragionevole ringraziare un Ente che, pur nelle sue note difficoltà, ha impiegato tre anni per portare a compimento tale opera pubblica, in disprezzo totale delle esigenze dei cittadini e del crono-programma dell’opera stessa. Ricordiamo a tutti, ed in particolar modo al Sindaco Frattaroli, che il lotto 3.2 era uno dei 14 lotti finanziati dalla Regione Abruzzo con i fondi Masterplan, grazie alla determinatezza della Giunta D’Alfonso ed in particolare del suo Presidente.

Bisogna poi ricordare quando, a settembre 2015, la Regione Abruzzo presentò il Masterplan per il Sud e quando, con atti successivi, gli diede concretezza. In quel frangente si registrò uno scetticismo generale del centrodestra teramano, in particolare sui fondi dedicati alla viabilità provinciale. E’ vero, è stata la prima volta che i Fondi Europei venivano utilizzati non solo per le grandi opere, ma anche per la manutenzione straordinaria dell’esistente, come per le stradi provinciali. E’ bene ricordare inoltre che tale programmazione risale al 2015, prima dell’attuale Amministrazione Frattaroli e grazie al contributo fattivo dell’allora sindaco Paolini e dell’Assessore Lavori Pubblici Massimo Varani, i quali chiesero con determinazione l’inserimento della Sp 365 quale priorità nella programmazione della sua manutenzione. Su quell’impegno, che fu preso dall’allora Presidente della Provincia Renzo Di Sabatino ed al primo finanziamento ricevuto, quale il DM 49 (fondi statali), dalla Provincia di Teramo fu inserito un ulteriore finanziamento per euro 300.000,00 lavori attualmente ultimati.

Ci si aspettava inoltre che l’attuale Amministrazione sollecitasse la Provincia di Teramo per i lavori, sempre sulla Sp 365, che nel tratto ricompreso tra le frazioni di S. Maria e Villa Tomolati il cui progetto è stato approvato a gennaio 2021, ma non si intravvedono atti amministrativi consequenziali. Si ricorda all’Amministrazione Frattaroli che tali lavori dovevano essere ultimati nel 2020 e siamo con un anno di ritardo e comunque gli stessi erano finanziati dall’Amministrazione Renzo Di Sabatino.

Sul passaggio di competenze della Sp 365 dalla Provincia di Teramo all’Anas è una scelta auspicabile e condivisa tant’è che tutta la corrispondenza dell’allora Presidente Renzo di Sabatino sosteneva tale tesi ed oggi pensiamo che chiusa la prima e seconda fase di rientro delle strade all’ANAS, ci sia una terza fase possano essere inserite le due provinciali Sp 365 ed Sp 491. Il Gruppo Consiliare “La Casa dei Comuni” una domanda la pone all’Amministrazione comunale di Basciano: quali sono i fondi messi a disposizione dalla Provincia a guida Diego Di Bonaventura per il Comune di Basciano per superare le eventuali criticità sulle strade provinciali???? Non è che forse, l’avvicinarsi delle elezioni comunali a Basciano, abbia confuso il Sindaco e la sua Amministrazione su chi dover ringraziare per tali interventi?!?!

“La Casa dei Comuni”

Mauro Scarpantonio (Capogruppo), Graziano Ciapanna, Graziella Cordone e Luca Lattanzi