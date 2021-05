VIDEO / NASCE IL NUOVO CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO... ACCESSIBILISSIMO

Nasce il nuovo polo sportivo dell'Adsu, che ha chiesto alla Asl l'area dell'ex vaccheria, ovvero l'ettaro di terreno retrostante l'attiuale residenza in costruzione (in viale Crucioli) per creare anche un polo sportivo ad elevatissima sostenibilità, con spazi per il Torball (il calcio dei non vedenti), la pallamano e il basket in carrozzina. Due milioni e mezzo il costo stimato del progetto, inserito dal comune di Teramo nella piattaforma che raccoglie tutti i progetti finanziabili con fondi di Recovery fund e presentato oggi

