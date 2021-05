Domani Nuove Sintesi ricorda a Bellante le vittime delle "marocchinate"

L’Associazione Culturale Nuove Sintesi domenica 23 maggio 2021, sulle orme maestre tracciate dall’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, presieduta da Emiliano Ciotti, che ha ideato la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle marocchinate, svoltasi martedì 18 maggio 2021, porterà una rosa ed un tricolore presso il monumento dei Caduti a Bellante Paese alle ore 11.00 per ricordare il dramma avvenuto in Italia nel periodo 1943-1944, quando 60.000 donne, bambini e anziani (con più di un migliaio di assassini) furono violentati delle truppe coloniali francesi. Una pagina della storia nazionale tenuta nascosta e che, per esser ricordata, ha avuto bisogno del film "La Ciociara" con Sofia Loren. Chi dimentica, è complice."

Associaione Nuove sintesi