GIOVANE TERAMANA DONA I SUOI CAPELLI AI COETANEI CHE LI PERDONO PER LE TERAPIE ONCOLOGICHE

"È sempre bello raccontare come nasce la generosità di chi sceglie di starci accanto". Inizia così l'emozionante post di AGBE, l'Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara, pubblicando la foto con la giovanissima teramana Flavia Mattucci insieme ai genitori. "In questa foto c’è una famiglia mossa dal gesto della propria figlia: Flavia ha deciso di donare i suoi splendidi e lunghissimi capelli a sue coetanee che si trovano ad affrontare il lungo percorso delle terapie oncoematologiche e che purtroppo affrontano anche il disagio di vedere la loro immagine cambiare (anche solo per quel periodo ). Deciso di compiere questo gesto ha cercato sul territorio regionale chi si occupasse di dare sostegno a queste giovanissime ragazze e alle loro famiglie e così.... ha conosciuto l’Agbe. Poi ha visitato la nostra pagina social e ha iniziato a vedere tutte le persone che ci sostengono e anche i volti dell’associazione a quel punto è partita da Teramo con i suoi genitori per conoscere l’Agbe di persona", prosegue l'associazione. E conclude così il suo post: "È stato emozionante per noi conoscere Flavia, scoprire il suo cuore generoso e anche i suoi meravigliosi genitori. Scoprire tanta sensibilità e il desiderio di aiutare chi si trova a vivere situazioni difficili, i loro sorrisi sono l’espressione più significativa del bene. Vogliamo ringraziare Flavia per questo gesto e dire grazie a questi due genitori per i valori che hanno trasmesso a questa giovanissima ragazza".