ESCE DI CASA E NON RIENTRA... LO TROVANO MORTO IN UN CAMPO

E' mistero attorno alle cause del decesso di un 69enne di Mosciano, il cui cadavere è stato trovato all'interno della sua macchina, in campagna, in località Colledoro di Giulianova, nel pomeriggio di oggi dai carabinieri avvertiti dalla telefonata di un automobilista. M.C. mancava da casa da ieri sera. La moglie ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri e le ricerche non avevano dato esito fino alle prime ore del pomeriggio di oggi. Il corpo era riverso sul sedile di guida, e le conseguenze dell'esposizione al sole sul volto ha aiutato il medico legale a datare l'orario del decesso nel corso della stessa nottata. Secondo quanto si è appreso l'uomo era malato e non è escluso che abbia deciso di togliersi la vita, utilizzando una dose mortale di farmaci.