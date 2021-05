Rivoluzione digitale: come cambia l'intrattenimento

Viviamo in un’epoca in cui i cambiamenti, anche significativi, sono all’ordine del giorno. Solo negli ultimi 12 mesi, la nostra vita è cambiata più di quanto non lo avesse fatto negli ultimi 20 anni e sono diverse le ragioni sottese a questa rivoluzione epocale. Uno dei responsabili di questi cambiamenti è sicuramente il digitale che in pochissimo tempo ha stravolto le nostre abitudini, sia relative al nostro tempo libero che relative al nostro vivere quotidiano. Quest’oggi, pertanto, ci soffermeremo su due dei settori economici che da fenomeno di nicchia sono diventati un fenomeno di portata globale, cercando al contempo di analizzare quali sono i segreti del successo del mondo del gioco online e di quello dello streaming, capaci di generare un indotto di svariate centinaia di miliardi di euro ogni anno.

Gioco online: numeri di un successo inesorabile

Come anticipato, uno dei settori economici che negli ultimi tempi è cambiato maggiormente è quello del gioco online, lì dove per gioco online si intendono sia i videogame che il gioco d’azzardo. Se fino a pochi anni fa i videogame parevano essere destinati a un pubblico ristretto di pochi appassionati del settore, disposti a pagare fior fior di quattrini per l’acquisto di una console o di un PC da gaming, con l’avvento dei videogiochi su smartphone il mercato è cambiato, diffondendosi in ogni fascia della popolazione. Che si tratti di giochi sportivi come FIFA, NBA o Formula 1, o di giochi sparatutto come Call of Duty o di giochi di ruolo come Minecraft, tutto ciò che è videogame sta vivendo un successo senza precedenti. I dati, sul punto, sono eclatanti e ci raccontano di un settore che tra la vendita dei titoli, pubblicità, microtransazioni e streaming ogni anno a livello mondiale genera un indotto di diverse centinaia di miliardi di euro. Proprio lo streaming è stato uno dei fenomeni che ha fatto da volano al mondo dei videogiochi che ha saputo sfruttarne appieno le potenzialità sin dalla prima ora, creando un nuovo modo di intendere l’intrattenimento. Quello del game streaming, sia su piattaforme storiche come Youtube che su nuove piattaforme come Twitch, è uno dei comparti cresciuti maggiormente nel 2020, con un incremento di utenti che sfiora il 100% su base annua.

In generale il mondo del gioco online continua a crescere inesorabilmente e sono sempre di più le aziende di scommesse che si sono dotate del proprio portale dove gli utenti possono intrattenersi giocando ad appassionanti giochi di casinò online come slot machines, poker e blackjack, ma con la comodità aggiuntiva di farlo da casa in ogni momento della giornata e da ogni dispositivo. I casinò online rappresentano una buona fetta degli introiti generati dal mondo del gioco online e la sensazione è che tale tendenza verrà confermata anche nei prossimi anni.

Dal satellitare allo streaming: come cambia la televisione

Se ci fermassimo solo per un istante e ci guardassimo indietro, capiremmo di quanto fortunati siamo stati a vivere la rivoluzione tecnologica andata in scena nell’ultimo decennio. Soli 10 anni fa, il mondo scopriva gli smartphone e i primi social network e, di colpo, ci siamo ritrovati con telefoni in grado di fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che ci accompagnano in ogni faccenda quotidiana. Certo, come succede con ogni cosa, dobbiamo ancora trovare il modo di convivere con questi nuovi strumenti, ma la straordinarietà dell’epoca che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti. Uno dei settori che soprattutto negli ultimi anni ha letteralmente rivoluzionato il nostro modo di intrattenerci è quello dello streaming che è ormai uno dei “canali” principali con cui passiamo il nostro tempo libero. Il mondo delle riproduzioni video a mezzo internet sta pian pian soppiantando la televisione digitale e satellitare che invece l’hanno fatta da padrone negli ultimi 50 anni anche nel campo delle competizioni sportive e la sensazione è che siamo solo agli inizi di una nuova era.

La decisione della Lega Serie A di affidare i diritti televisivi a un’azienda come Dazn che si serve solo ed esclusivamente dello streaming rappresenta la punta dell’iceberg di una rivoluzione iniziata da tempo e che, con ogni probabilità, cambierà per sempre le nostre società.