NASCE IN ABRUZZO LA TAMMURRIATA DEL VACCINO... "SCINE CA SCINE"...

Si chiama "La danza del vaccino" ed è una "tammuriata" scritta e musicata da Pino Piazzolla, leader della omonima "Banda", per richiamare l'attenzione sull'importanza di una partecipazione ampia alla campagna vaccinale contro il Covid 19. Musica popolare e ispirata ai ritmi partenopei, ma in dialetto abruzzese, quella che la Banda Piazzolla ha messo in cantiere per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità offerta dal vaccino, e lo ha fatto con un pezzo dalla struttura armonica fedele al proprio genere, un folk-pop orecchiabile e coinvolgente con tammorre e organetti. E per lanciare il brano il gruppo ha realizzato una clip con le immagini girate al Pala Bcc, il grande centro vaccinale di Vasto, dinanzi alle persone in attesa di ricevere la dose di vaccino. Vestiti da infermieri e con mega siringhe, un testo tipo 'contro il virus assassino ci facimme lu vaccine', oppure 'non aver paura è soltanto una piccola puntura'. Un invito ''in musica'', dunque, a partecipare alla campagna di vaccinazione.

