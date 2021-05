PACI DICE ADDIO AL TERAMO E VA IN SERIE B

Sembra ormai deciso il divorzio tra Massimo Paci e il Teramo. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dopo la buona stagione alla guida dei biancorossi, il tecnico è stato scelto per la prossima stagione dal Pordenone in serie B che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l'accordo. Paci dovrebbe firmare un biennale