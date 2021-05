DOMANI ALL'UNITE SEMINARIO SU INNOVAZIONE E PNRR, CON IL FIGLIO DI MATTARELLA, AD DI MEDIOCREDITO

Domani, venerdì 28 maggio, alle ore 15.30, nell’Aula Magna “Benedetto Croce”, Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito MCC, terrà un seminariosi Innovazione nelle imprese e PNRR.

L’incontro si aprirà con i saluti del rettoreDino Mastrocolae del preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione Christian Corsi.

Seguirà una tavola rotonda coordinata dal rettore emeritoLuciano D’Amico, alla quale, oltre a Bernardo Mattarella, parteciperanno Angelo Cichelli, direttore della Scuola Superiore dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara; Alberto Davide, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Teramo; Tiziana Di Sante, presidente della Fondazione Tercas; Tommaso Navarra, presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; Cesare Zippilli, presidente di Confindustria Teramo.

«L’innovazione – si legge in una nota di presentazione – rappresenta oggi una delle forze trainanti dello sviluppo socio-economico del nostro Paese. L’attuale crisi pandemica ha messo in luce la necessità di innovazione quale strumento vitale per rilanciare l’economia e lo sviluppo sociale e culturale nel suo complesso. Ciò, però, richiede uno sforzo straordinario e investimenti in risorse da parte di tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati, a livello locale, nazionale e internazionale, al fine di costruire nel tessuto imprenditoriale un modello d’innovazione diffuso, aperto e sostenibile».

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi al link: https://forms.gle/iToq4wAjeD72aPLE7