BAINAIT / MASSIMO SPECA QUESTA SERA NEL SALOTTO ANNI '20 DI R+

Luci accese al Bainait. tornano questa sera le avvolgenti atmosfere del salotto notturno più fascinoso della tv abruzzese. L'ospite al bancone Anni ‘20 sarà l’avvocato e consigliere comunale Massimo Speca. Non mancheranno i tradizionali inviati dalle “sedi estere” Federica Zacchini dall’Olanda e Mattia Bella de Iovita dalla Germania, e in collegamento il giovane artista San Joen e l’attrice teramana Elisa Di Eusanio. L’appuntamento con BAINAIT è ALLE 21 SU R+, canale 116. Come sempre, la trasmissione sarà anche in streaming sul sito www.rpiunew.it e sulla pagina facebook