DOMANI IN DIRETTA WEB LA PRESENTAZIONE DE "L'ORA DEL TEMPO SOSPESO"

Domani sabato 29 maggio 2021 alle ore 18.30 in diretta sui canali social dell’Associazione Autismo Abruzzo Onlus (https://www.facebook.com/autismoabruzzo/live/) si terrà la presentazione del primo volume della trilogia covid 19 - “Nunc Stans”, “L’ora del tempo sospeso”. L’evento, a cura del Movimento Internazionale Artistico Letterario - group in sinergia con l’associazione Autismo Abruzzo Onlus, intende indagare le conseguenze emotive originate dall’emergenza sanitaria e dall’isolamento sociale. Il libro è un'antologia di poesie, racconti, fotografie e disegni realizzati da vari autori emergenti nel corso della prima fase pandemica. Il Movimento Internazionale Artistico Letterario nasce da un’idea e sotto la direzione della poetessa Anna Maria Lombardi, curatrice dell’opera editoriale, con l’intento di concorrere all’evoluzione e al perfezionamento culturale, spirituale e sociale della comunità. Pertanto, nell’ottica di accrescimento dei valori civici e solidaristici della collettività , il ricavato dell’elaborato artistico sarà interamente devoluto in beneficenza ad Autismo Abruzzo. Parteciperanno alla manifestazione letteraria Anna Maria Lombardi, presidente Movimento Letterario Internazionale Artistico Letterario; Rossella Tirimacco, scrittrice, trainer e formatrice in comunicazione e relazione di aiuto; Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo Onlus; Enrico Marco Cipollini, filosofo e Nino Menchini, scrittore e docente. Saranno inoltre protagonisti i ragazzi di Autismo Abruzzo Onlus, il giovane volontario e fotografo Vladic Ciccotosto che si cimenterà nelle letture dell’antologia e Gianfranco Barca Magallanes, musicista, che allieterà l’incontro telematico con le soavi note del suo violino. A moderare l’assise la giornalista Paola Peluso, persona di altissimo valore professionale ed umano, con le sue inchieste da sempre vicina al mondo della disabilità.