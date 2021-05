VIDEO / LA DE MICHELI A TERAMO LANCIA RIGENERAZIONE DEMOCRATICA, CON UN OCCHIO AL PD E UNO ALLE ELEZIONI

Prima uscita pubblica, e quindi ufficiale, quella dell'Associazione di cultura politica Rigenerazione Democratica con l'arrivo a Teramo della ex Ministra alle Infrastrutture e deputata PD Paola De Micheli. Giorgio D'Ignazio è fondatore abruzzese del neonato movimento in appoggio al Partito Democratico e cherappresenta: "un nuovo umanesimo politico per immaginare un nuovo futuro per le persone, in Italia e in Europa". Iniziano dunque i primi incontri pubblici per far conoscere l'attività di Rigenerazione Democratica che :"Oltre a Fondazione Culturale, questa associazione è anche politica e quindi scenderà in campo nelle prossime elezioni...con uno sguardo anche a quelle regionali"

ASCOLTA PAOLA DE MICHELI