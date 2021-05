SI VACCINA A 100 ANNI ACCOMPAGNATO DAL FIGLIO DI 78

Ha deciso di vaccinarsi. Si è prenotato. Ha atteso il suo turno e poi, si è presentato nell’hub della Val Fino. Non farebbe notizia, se non si trattasse di Fernando Campana, che ha compiuto 100 anni lo scorso 30 marzo e che si è presentato al momento della vaccinazione accompagnato dal figlio 78enne. Ingegnere per 33 anni, successivamente si è dedicato alla coltivazione della terra, Fernando Campana, molto contento di vaccinarsi, ha detto di ricordare l'epidemia della spagnola e ora quella del Covid. Ha fatto i complimenti alla Asl per l'organizzazione.