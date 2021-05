GAIA STRAORDINARIA, VINCE I 1500 ED È LA PRIMA VOLTA PER UN’ITALIANA

Incredibile momento azzurro: arriva addirittura un’altra vittoria in Coppa Europa, per una sequenza di tre vittorie e due secondi posti in pochissimo tempo nel meeting internazionale. Stavolta a vincere è la nostra Gaia Sabbatini, che si porta a casa i 1500 in 4.14.87 superando la portoghese Salomè Afonso con 4.15.08 e la spagnola Marta Perez4.15.24. Prima vittoria in assoluto in Coppa Europa per un’azzurra nei 1500 visto che il miglior piazzamento fino ad oggi era stato un terzo posto di Elisa Cusma del 2009 a Leiria. Grandissima Gaia