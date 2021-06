IMBOCCA CONTROMANO LA TERAMO - MARE, SALVATO DAI CARABINIERI...E MACCHINA SEQUESTRATA



Nelle prime ore del pomeriggio di oggi 4 giugno 2021, i Carabinieri della Stazione di San Nicolò a Tordino hanno intercettato e fermato un uomo di 71anni che viaggiava a bordo della propria utilitaria contromano sul raccordo autostradale.

I militari, che si trovavano a pattugliare la zona nell’ambito di uno dei tanti servizi quotidiani di controllo del territorio, sul raccordo autostradale all’altezza del capoluogo, a circa cento metri dall’uscita “TERAMO OVEST”, hanno notato un autovettura utilitaria di colore blue che viaggiava contromano sulla corsia di sorpasso in direzione “MONTI”. Prontamente i militari sono riusciti ad arrestare in tempo le altre autovetture che sopraggiungevano nel corretto senso di marcia e contemporaneamente a bloccare la vettura contromano, a cui, con non poche difficoltà, è stato fatto invertire il senso di marcia, senza che nessuno si facesse male.

Nell’occasione sono state contestate all’anziano conducente tutte le contravvenzioni previste dal codice della strada ed inoltre è stata ritirata la carta di circolazione e sequestrato il veicolo. Al contravventore, una volta resosi conto del grande pericolo scampato, non è rimasto che ammettere candidamente l’errore e ringraziare i Carabinieri per il loro intervento.