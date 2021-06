TORNA LA “MOVIDA” MEZZO CENTRO STORICO CHIUSO DALLE 18 ALLE 3

Rinasce la movida teramana, il Comune dispone la chiusura al traffico di corsi e strade

Ecco il testo.



IL SINDACO ORDINA

di confermare l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana (APU) di cui alla delibera di Giunta n. 137 del 03-07-2020, fino al 31-12-2021 con le seguenti modifiche / integrazioni prevedendo il divieto di transito nelle seguenti vie:

Tutti i giorni:

• Corso San Giorgio giusta Ordinanza n. 112 del 22/05/2020; Tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 03:00

• Corso De Michetti – nel tratto compreso tra Porta Reale e via Cirillo;

Dal giovedì al sabato sulle seguenti vie: dalle ore 18:00 alle 03:00

• Via Vincenzo Comi;

• Via Gabriele D’Annunzio;

• Via Carlo Forti (nel tratto compreso tra via Comi e via Paladini);

• Via Paladini (nel tratto compreso tra via V. Veneto e via Duca degli Abruzzi);

• Via Muzii da Piazza Verdi a Corso Cerulli;

• Via S. Antonio da Via Savini a Corso De Michetti;

• Via Stazio da Via S. Antonio a Via Muzii;

• Vico del Ragno;

• Via R. Campana da Via G. D’Annunzio a Piazza Cellini;

• Via Nicola Palma da Corso Cerulli a Via del Municipio;

• Via M. Capuani;

• Via del Mercato da Via della Verdura a Piazza Martiri Pennesi consentendo ai

veicoli provenienti da Via della Verdura di poter raggiungere Via della Banca

per l’uscita dalla ZTL;

dalle ore 19:30 alle 03:00

• Via Vittorio Veneto;

La presente Ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all’Albo

Pretorio On Line del Comune di Teramo.

La presente Ordinanza, trattandosi di una prova limitata nel tempo, sarà resa nota agli utenti della strada mediante il permanere della segnaletica mobile, da sistemare in loco, per tutto il periodo di validità della ordinanza medesima, riportante l’indicazione dei giorni e delle ore in cui il transito e la sosta sono vietati.