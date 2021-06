VIDEO / AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE A SAN BERARDO, DUE DISTRUTTE E QUATTRO DANNEGGIATE

Stanotte, intorno alle 4:30, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo con un'autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un'autobotte, è intervenuta in via Tirso a Teramo, per l'incendio di alcune autovetture in sosta. L'incendio ha avvolto completamente una Citroen C5 e una Mercedes classe A, da cui, secondo alcune testimonianze, si sarebbero sviluppate le fiamme. A causa del calore prodotto dall'incendio sono rimaste danneggiate altre quattro auto: una Fiat Punto, una Ford Focus, una Fiat 500 e un Fiat Doblò. Le auto erano parcheggiate a ridosso del marciapiede. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme che hanno distrutto le due auto, evitando ulteriori danni alle altre auto interessate nell'incendio. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato di Teramo per gli adempimenti di competenza.

