FOTO / ABITAZIONE IN FIAMME A GIULIANOVA

Abitazione in fiamme a Giulianova. In via Marzabotto, al Paese. L’incendio si è sviluppato intorno alle 16,15 e subito si è levato un densissimo fumo nero, visibile anche da grande distanza, da Tortoreto a Cologna. Sarebbero andate distrutte una rimessa con copertura in legno e parte dell'abitazione principale. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco da Teramo e Roseto. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Immagini tratte dalla diretta Facebook di Walter De Berardinis