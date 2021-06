LA ASL LANCIA UNA SELEZIONE PER 103 INCARICHI FUNZIONALI

La Asl ha bandito oggi le selezioni per gli incarichi di funzione dell’area del comparto. In totale si tratta di 78 incarichi di funzione per l’ambito sanitario e sociale e di 25 per quello tecnico-amministrativo, riservati al personale dipendente categoria D, anche senior.

“Con il nuovo contratto nazionale di lavoro è stato disposto un salto di qualità nell’organizzazione e nella complessità delle funzioni. Si chiude un capitolo che prevede il superamento delle posizioni organizzative e dei coordinamenti, che decadranno appena saranno portate a termine le selezioni”, spiega il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia.

I candidati avranno 20 giorni da oggi per presentare la domanda, poi si procederà alle ammissioni. Infine le commissioni (quella dell’area sanitaria e sociale sarà presieduta dal direttore sanitario aziendale e quella tecnico-amministrativa dal direttore amministrativo aziendale) procederanno alla valutazione.

“E’ una sfida, una nuova organizzazione che testeremo”, commenta Di Giosia, “e alla fine del primo triennio vedremo se sarà necessario fare degli aggiustamenti”.







