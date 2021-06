È MORTO FRANCO GRAZIANI, FU PROFESSORE E POLITICO DI ELEGANZA E CULTURA

È morto Franco Graziani. Conosciutissimo insegnante, professore di lettere, amava la politica e dedicó alla vita pubblica tanto della sua vita. Fu consigliere e assessore, sia comunale che regionale. Esponente di primissimo piano della Democrazia Cristiana, 'nisiano', seppe portare sempre in politica la signorile eleganza di una cultura profonda, ma mai ostentata. Fu tra i primissimi dirigenti del Partito Popolare, poi si avvicinò al centrosinistra, come coordinatore dello Sdi 'La Rosa nel Pugno' nel 2006 e anche candidato all'assemblea nazionale del Partito democratico per la mozione di Ignazio Marino nel 2009. Si è spento all'ospedale Mazzini, dopo aver lottato contro un male inguaribile. Avrebbe compiuto 75 anni a luglio. Lascia la moglie Anna Zuccarini e i figli Francesca e Luca, i fratelli Lucio e Rodolfo.