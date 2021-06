DOMANI TORNA IN COMMISSIONE REGIONALE LA "SITUAZIONE GESTIONALE" DEGLI IMPIANTI A PRATI DI TIVO

Il Presidente Pietro Smargiassi ha convocato per la giornata di giovedì 17 giugno, dalle ore 10, una nuova seduta della Commissione di Vigilanza di Regione Abruzzo. Sono due i temi iscritti all'ordine del giorno. Il primo riguarda la “Situazione gestionale e procedura di vendita dei beni immobili e degli impianti di risalita di Prati di Tivo (TE) di proprietà della società Gran Sasso Teramano S.p.A. in Liquidazione”. Il relatore è il Consigliere regionale Sandro Mariani, mentre verranno auditi Emanuele Imprudente, Assessore regionale competente in materia; Umberto D’Annuntiis, Sottosegretario alla Giunta Regionale; Diego Di Bonaventura, Presidente della Provincia di Teramo in qualità di socio di maggioranza della società Gran Sasso Teramano S.p.A.; Michele Petraccia, Sindaco di Pietracamela; Luigi Servi, Sindaco di Fano Adriano; Paride Tudisco, Presidente ASBUC Pietracamela – Prati di Tivo; Gabriele Di Natale, liquidatore società Gran Sasso Teramano S.p.A; Marco Finori, Amministratore società custode degli impianti “Marco Finori snc”. Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la “Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 02 ‘Provvedimenti in merito al trattenimento in servizio di dirigenti medici’”. Il relatore è il Consigliere regionale Francesco Taglieri, e in audizione ci saranno Nicoletta Verì, Assessore Giunta Regionale competente; Claudio D'Amario, Direttore Dipartimento Sanità Regione Abruzzo; Angelo Muraglia, Direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti; Giovanni Stroppa, Direttore amministrativo della Asl Lanciano Vasto Chieti.