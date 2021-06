PRATI, FINORI RILANCIA: “COPRO TUTTI I DEBITI DELLA GST”, ADESSO STA AI FRATELLI PERSIA RILANCIARE O DESISTERE

Questa mattina l’Assemblea dei Soci della Gran Sasso spa, convocata dal liquidatore Gabriele Di Natale, ha accettato – con l’astensione dell’Asbuc Intermesoli e assenti Asbuc Pietracamela e Comune di Fano Adriano – l’offerta rilanciata dalla Finori srl e pervenuta al liquidatore l’8 giugno: l’acquisto della società con l’accollo di tutti i debiti in misura piena, per un importo, valutato sulla base dei dati di bilancio, pari a 1 milione e 400 mila euro. L’Assemblea, presenti oltre alla Provincia con il Presidente, Pietro Quaresimale per la Regione Abruzzo e la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone, ha stabilito di notificare la decisione alla ditta F.lli Persia – che aveva presentato un’offerta di 930 mila euro – che avrà la possibilità, entro lunedì 21 giugno di rilanciare con una proposta migliorativa che non potrà essere inferiore al totale del capitale sociale pari a 121.200 euro.