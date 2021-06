VIE DEL CENTRO STORICO AL BUIO DA IERI, PERCHÉ’?

No, la foto che vedete non è una foto buia o venuta male, è la foto fedele di quello che accade da ieri sera a Teramo, in una parte di via Delfico, in via dell’Arco e in via Como…è buio pesto! Giriamo la segnalazione all’assessore Di Bonaventura che, di certo, solleciterà un intervento…