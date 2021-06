INSEGUITO E BLOCCATO AMBULANTE SULLA SPIAGGIA DI TORTORETO

Inseguito sulla spiaggia, con un Quad, mentre cercava di vendere ai bagnanti, tra gli chalet Antares e Irene a Tortoreto, il giovane ambulante è stato alla fine bloccato dalla Polizia Locale. Come prevede la legge, è stato multato e tutto la merce è stata sequestrata. Sarà anche denunciato per verificare se sia in regola col permesso di soggiorno e, in caso contrario, sarà rimpatriato. Quella degli ambulanti è una piaga che affligge da anni le nostre spiagge, penalizzando il commercio legale ed evadendo le tasse.