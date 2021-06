Domani ad Alba aperitivo culturale su “la moneta come potere”

Conferenza: "LA MONETA COME POTERE".

Relatore:

Giuseppe Roscioli (Ricercatore in Economia).

SABATO 26 GIUGNO 2021, ORE 17,30 LUNGOMARE MARCONI, 18 - ALBA ADRIATICA (TE).

"La moneta è un mezzo di scambio. Questo è il mantra del POTERE MONETARIO. È la sacra tesi di mammona, l'assunto più fondamentale dell'economia. È l'anestetico concettuale che devia le menti curiose dalla via della comprensione e spostandole verso sentieri innocui della costruzione borghese che conducono inevitabilmente ai tranelli dell'ignoranza.

La moneta nasconde aspetti che gli economisti non ci spiegheranno mai, inondandoci invece ogni giorno di fraseologie strane, di statistiche per dimostrare l'esattezza delle loro affermazioni, fornendo così la facciata richiesta per alimentare e legittimare il mito della moneta come mezzo di scambio e occultare invece l'altro aspetto, quello della moneta come fonte del potere, inteso sostanzialmente come controllo delle menti.

ROGER C. ELLISTON ha creato un nuovo termine PARAPOMETRIA che lui definisce “la scienza del potere. Un nuovo paradigma concepito per superare e trasformare la propaganda degli economisti, la creazione del Potere Monetario e l’egoistica pseudologia della finanza internazionale”.

La PARAPOMETRIA introduce nel dibattito monetario il termine di società organica e della legge monetaria organica contrapposta alla legge monetaria parassitaria attuale.

Il suo libro Money: a medium of power sarà la traccia del dibattito, insieme ad un altro americano THOMAS SCHAUF che ha rivelato la truffa contabile del prestito bancario."

* L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni Min-San anti-Covid.