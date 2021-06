VERZILLI FONDA UNA LISTA CIVICA E RACCOGLIE FIRME PER "SALVARE IL BONOLIS"

Come è noto, a far data dal 7 giugno scorso i Consiglieri comunali di Teramo hanno ricevuto per la prima volta la documentazione concernente la procedura amministrativa avviata per la modifica del PEF della Convenzione n. 5426/2006, relativa alla gestione dello Stadio Comunale “G. Bonolis”.

Già il successivo 9 giugno, in palese violazione delle tempistiche previste nel Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, si svolgeva la seduta delle competenti Commissioni consiliari incaricate di esprimere parere sulla proposta, parere che veniva espresso in senso favorevole, nonostante l’opposizione chiedesse a gran voce il rinvio della seduta.

Contestualmente la maggioranza procedeva a convocare la seduta del Consiglio comunale per il giorno 15 giugno, allo scopo di approvare la deliberazione di modifica del PEF nei termini richiesti dal concessionario, la società Soleia Srl. In tale sede, come parimenti noto, la maggioranza si sfaldava e – non avendo i numeri per l’approvazione – veniva costretta a non procedere alla votazione.

Subito dopo, dall’analisi della documentazione in atti, l’opposizione snocciolava tutte le perplessità del caso, in quanto la procedura di revisione del PEF – oltre che scontare presunte carenze procedimentali e presunte irregolarità di natura giuridica – non tiene nel debito conto l’interesse pubblico e risulterebbe squilibrata in favore del privato concessionario, omettendo del tutto ogni valutazione sull’interesse sportivo che deve essere prioritario sia nella comunità teramana e sia nell’ottica della gestione dello Stadio Bonolis (che della storica passione calcistica aprutina è il tempio principale).

Per tali motivi, assieme a molti cittadini animati da spirito civico e, nello specifico, dalla medesima preoccupazione, abbiamo deciso di costituire una Lista Civica denominata “Teramo Protagonista”, la quale si propone di introdursi nel dibattito pubblico attraverso la richiesta di salvaguardia dello Stadio Bonolis e, quindi, della Convenzione in essere, Rep. n. 5426/2006, opponendosi a decisioni che contrastino con l’interesse pubblico e con l’interesse sportivo della comunità teramana.

La costituenda Lista Civica, della quale mi onoro di essere stato designato portavoce, ha deciso senza indugi di procedere sulla strada segnata, mettendo in campo ogni possibile e legittima azione di contrasto alla volontà politica tesa a favorire uno squilibrio economico-finanziario assecondante i desiderata dell’attuale concessionario dello Stadio.

Pertanto, unanimemente, abbiamo prontamente scelto la strada di una Petizione popolare della quale è stato predisposto – grazie all’ausilio di avvocati – il testo della richiesta da formulare all’Amministrazione comunale, unitamente al modulo di raccolta delle firme, in esecuzione di quanto prevedono lo Statuto comunale e il vigente “Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini”.

Sin da oggi contiamo di avviare la campagna di raccolta delle sottoscrizioni necessarie, pari ad almeno 250, per sottoporre il prima possibile la Petizione all’attenzione dei competenti Organi comunali.

Teramo, 21 giugno 2021 Il Consigliere Comunale

F.to Ivan VERZILLI