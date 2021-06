DOMANI LA BIBLIOTECA DEDICA AD ITALO DI DALMAZIO LA SALA DEI FONDI ANTICHI

Si svolgerà domani pomeriggio la cerimonia di intitolazione della sala dei fondi antichi della Biblioteca "M.Delfico" di Teramo a Italo Di Dalmazio, figura di politico e animatore culturale particolarmente amato, scomparso un anno fa.

Alla sua intensa attività di promozione turistica e culturale, svolta nella funzione di Amministratore provinciale e Sindaco di Civitella, si ricollegano iniziative e manifestazioni di successo; per anni si è dedicato alla Biblioteca, per trovargli una sede idonea,

e finanziamenti e risorse che la collocassero, come poi è avvenuto, fra le realtà bibliotecarie più importanti d'Italia frequentata da studiosi e ricercatori provenienti da tutta Europa.

L'intitolazione della sala dei fondi antichi è stata chiesta dal presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura, e accolta dalla Regione, che oggi gestisce il presidio bibliotecario.