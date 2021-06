ANCHE IL MINISTRO MESSA A TERAMO PER IL MEETING SULLA SCIENZA PER LA PACE, CHE PREMIERA' ANTONINO ZICHICHI

Ci sarà anche il ministero per l'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, all'inaugurazione del meeting internazionale "La Scienza per la Pace" che si svolgerà all'Università di Teramo nelle giornate del 2 e 3 luglio 2021. Un'occasione, hanno illustrato stamane Monsignor Lorenzo Leuzzi al fianco del rettore Dino Mastrocola, per rimarcare l'importanza del corretto approccio alla formazione e conoscenza scientifica, anche come strumento per costruire la pace. Il ministro sarà presente all'Unite a partire dalla 10.30 di venerdì 2 luglio. E il giorno dopo si celebrerà, non a caso, il Giubileo degli Scienziati.

Oltre al ministro, prenderà parte alla tavola rotonda del 2 luglio anche Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme a Carlo Doglioni presidente dell'INGV, Giorgio Saccoccia, presidente dell'ASI l'agenzia spaziale italiana, Marco Ravani presidente dell'INAF, Istituto nazionale Astrofisica e Antonio Zoccoli, presidente dell'INFN Istituto nazionale Fisica nucleare. Nello stesso giorno, alle 12.15, sarà conferita l'onorificenza di Guido II degli Aprutini ad Antonio Zichichi, presidente World Federation of Scientists