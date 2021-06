VIDEO / APPARTAMENTO TERAMANO CONFISCATO ALLA MALAVITA, DIVENTA "CASA DELLA LEGALITA'"

Un appartamento sequestrato a Teramo alla malavita, diventa "Casa della Legalità". L'immobile, che si trova in via Molinari, nello stesso palazzo che ospita anche al pianterreno un bar, un negozio di oggettisca e un negozio di sport (che non hanno nulla a che vedere col sequestro, ovviamente) è stato affidato al Comune, così come prevede la legge per le restituzione alla collettività dei beni confiscati alla malavita, e il Comune ha deciso di sottoscrivere un patto di collaborazione con una serie di associazioni, quali Arci, WWF, GADIT e Mountain Wildness che ne faranno la casa della legalità e della sostenibilità

