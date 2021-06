TRAFFICO DI RIFIUTi, SCATTANO ALL'ALBA LE MANETTE IN ABRUZZO

Da questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti e Finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno unitamente al Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una quindicina di persone, ritenute responsabili a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta dei redditi mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, impiego di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere l’imposta sui redditi e sull’Iva e attività organizzata per il traffico di rifiuti” .Disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di svariati milioni di euro. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Chieti su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo teatino. Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alla 11 negli uffici della Procura della Repubblica di Chieti.