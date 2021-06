VERNA: “SCONFORTATO DALLE PAROLE DI CORONA…”

Sconfortano, per l’ennesima volta, le parole del consigliere Corona in merito alla sicurezza nella città di Teramo. Innanzitutto il consigliere confonde, per l’ennesima volta, l’appello lanciato da D’Alberto, che si è riferito al sottosegretario Molteni parlando come presidente regionale Anci, quindi cercando di riportare le problematiche esposte a nome di tutti i sindaci abruzzesi e di ogni schieramento politico. Il sottosegretariato ha condiviso tutte le osservazioni fatte dal presidente regionale Anci, così come tutti i sindaci presenti hanno rappresentato le stesse difficoltà delle polizie locali abruzzesi. Purtroppo l’inadeguatezza, dimostrata per l’ennesima volta, del consigliere Corona riporta alla luce la sua difficile comprensione dei fatti, purtroppo accentuata anche da ormai evidenti comunicati scritti in altre sedi.

Sconcerta, per l’ennesima volta, lo squallido tentativo del consigliere Corona di soffiare sul vento della paura dovuta ad una sensazione di insicurezza, come qualche leader nazionale sa fare bene.

Teramo è una città sicura, lo dimostrano i dati registrati dalla prefettura e dalle forze dell’ordine. Non è una città paragonabile a un quartiere di una grande città italiana e non è paragonabile nemmeno a cittadine della costa teramana, dove le inferiate la fanno da padrona.

Il Consigliere Corona torna, per l'ennesima volta, a fare una brutta figura sulle telecamere. Infatti è lo stesso consigliere che nelle precedenti amministrazioni non ha alzato un dito per aumentare la sicurezza in questa città, visto che le pochissime telecamere installate erano obsolete e da subito praticamente spente. Questa amministrazione invece ha colmato questa mancanza con l'istallazione di 47 telecamere digitali, che controllano costantemente le parti del territorio comunale ed indicate direttamente dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Il consigliere Corona continua a fare ulteriori brutte figure nonostante sia stato annunciata nelle settimane scorse l'istallazione di quattro ulteriori telecamere grazie al progetto Scuole Sicure: telecamere di ultimissima generazione che permetteranno di leggere anche le targhe delle auto.

Oggi Teramo è una città più sicura e questa amministrazione rigetta sdegnatamente ogni squallido tentativo di farla passare come il Bronx o un quartiere malfamato di una qualsiasi grande città. Di questo il consigliere Corona se ne deve assumere le responsabilità davanti ai cittadini teramani.

Maurizio Verna

Assessore alla sicurezza della Città di Teramo