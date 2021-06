CENTO ANNI DI MARIA DI MARCO, PONTEVOMANO IN FESTA

Maria Di Marco festeggia a Ponte Vomano il traguardo dei 100 anni con il calore dei propri famigliari. È da sempre parte attiva della società ottemperando all'esercizio del voto da quel lontano 1946 che racconta sempre ai nipoti. Per lei il segreto della longevità è amare la vita. Il suo senso dell'ospitalità è riconosciuto da tutti, con il buon caffè che offre a quanti passano a salutarla, come la tradizione ‘de lu cumplimend' vuole. Adora la buona cucina ed ancora oggi dà indicazioni nella realizzazione delle scrippelle, ingrediente principe dei giorni di festa con i suoi cari. Ovviamente il covid e qualche acciacco dovuto alla sua splendida età ha interrotto molte delle sue abitudini ma non per questo si è arresa anzi si è vaccinata, con la speranza che tutti tornino alla vita di sempre.

Domani la omaggerà di una visita anche il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto.

Buon compleanno per i tuoi primi 100 anni