CORONAVIRUS / 29 NUOVI CASI, QUASI TUTTI NEL TERAMANO

Coronavirus, domenica 27 giugno. Oggi in Abruzzo 29 nuovi positivi (di età compresa tra 5 mesi e 77 anni - 2 Aq, 1 Ch, 1 Pe, 25 Te), eseguiti 1927 tamponi molecolari e 2743 test antigenici, nessun deceduto, 71220 guariti (+7), 1029 attualmente positivi (+22), 26 ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 1002 in isolamento domiciliare (+21). (f.f.)