MELARANGELO SMENTISCE COZZI: “IL PEF VA IN CONSIGLIO DOPO IL PARERE DI BERNARDI”

Smentisce in toto, giudicandolo strumentale, il comunicato del consigliere Cozzi, il presidente del Consiglio Comunale Alberto Melarangelo, che replica spiegando come, oggi, si sia tenuta la conferenza dei capogruppo, nel corso della quale si è stabilita quale data del prossimo consiglio comunale quello del 6 luglio alle 8,30, per tutta una serie di punti all’ordine del giorno. Dodici in tutto, con una serie di impegni economici, variazioni di bilancio, piano delle opere, ma non il Pef. Niente Piano Economico e Finanziario dello stadio, perché quello andrà in futuro, visto che la giunta ha chiesto un parere al rup del procedimento, ovvero il dirigente Bernardi, che però non ha ancora risposto. Quindi, fino alla risposta il Pef non potrà tornare in Consiglio, non per scelta ma per procedura