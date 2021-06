TIR IN FIAMME SOTTO AL TRAFORO, AUTOSTRADA CHIUSA

Tir in fiamme all'interno del Traforo del Gran Sasso. Si tratta di un camion carico di cucine che, per motivi da chiarire, in un attimo è stato avvolto dalle fiamme, nel tratto precedente l'ingresso dei Laboratorik di Fisica Nucleare, a circa un chilometro e mezzo dalla grande porta d'acciaio dell'Infn. Immediato l'intervento delle squadre di soccorso e dei Vigili di Fuoco, che hanno messo in sicurezza il Traforo, che è stato subito chiuso al traffico e hanno prontamente domato le fiamme. Nessun ferito, fortunatamente, ma il mezzo e gran parte del carico sono andati distrutti.