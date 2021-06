VIDEO / IL "NUOVO MERCATO" SARA' UN TEATRO DEL GUSTO, MA INTANTO I COMMERCIANTI:::

C'è chi lo ha definito il "Teatro del Gusto",come l'assessore ad eventi e commercio Antonio Filipponi, chi un mercato modello modello coperto di Firenze o Barcellona (come il vicesindaco Giovanni Cavallari), certo è che il nuovo Mercato Coperto di piazza Verdi raccoglie l'ambizione (dal valore di circa 5milioni di euro) dell'amministrazione guidata dal sindaco D'Alberto di "creare un luogo in cui la vendita a km zero si coniughi a percorsi di gusto, alla scoperta delle tipicità del territorio". Con tanto di terrazza sul centro storico di Teramo, un roof garden aperto al pubblico. Ma sono i commercianti storici del mercato (alcuni dei quali presenti stamane) che chiedono di conoscere i tempi di realizzazione e sopratutto capire dove saranno allocati durante il cantiere. "La prossima settimana li incontreremo, abbiamo chiesto ai progettisti di valutare se sarà possibile anticipare, interventi permettendo, il rientro dei venditori nel piano seminterrato" annuncia l'assessore Filipponi. I venditori sono "fuori" da novembre 2020 quando arrivarono i Nas e fu disposta la chiusura della struttura. L'obiettivo del Comune è non allontanarli dalla zona, per questo non si esclude di anticipare l'eliminazione di altri stalli a pagamento e, compatiblmente con una calendarizzazione ragionata delle presenze in loco, valutare quanto spazio servirà in piazza Verdi (magari spostando le postazioni verso il Braga) durante i lavori.

