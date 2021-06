IL TERAMANO DAVIDE CALCEDONIO DI GIACINTO NEL CDA DELL'AEROPORTO D'ABRUZZO. ALLA PRESIDENZA NOMINATO UN GIORNALISTA

E' Vittorio Catone è il nuovo presidente del cda della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Giià presidente del consiglio comunale di Montesilvano e nipote dell'ex parlamentare Giampiero Catone, il neo presidente ha militato nelle fila dell'Udc e del Pdl come consigliere provinciale e come presidente dell'assise di Montesilvano. Giornalista, prende il posto del presidente uscente Enrico Paolini. Il nuovo vice presidente della Saga è invece Alessandro D'Alonzo. Entra in Cda anche Davide Calcedonio Di Giacinto, teramano già assessore provinciale.