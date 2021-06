10MILA VELE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

10000 Vele contro la violenza sulle donne

La Lega Navale di Giulianova è lieta di aderire all'iniziativa nazionale 10000 Vele contro la violenza sulle donne che si svolgerà domenica 4 luglio sulla costa giuliese.

L'evento, organizzato con la partecipazione di Assonautica Teramo, Circolo Nautico V. Migliori ed Ente Porto di Giulianova, in collaborazione con l'associazione Donne In Alba, vedrà impegnati armatori e velisti della provincia di Teramo in una veleggiata si solidarietà per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Le barche esporranno un nastro rosso come gesto simbolico di sostegno e impegno contro la violenza di genere ed in particolare sulle donne.

L'inizio dell'evento è previsto per domenica 4 luglio alle 9 presso la Lega Navale, molo Sud:

H 9.00 Iscrizione delle imbarcazioni e ritiro del nastro rosso

H 10.00 Intervento di Tania Bonnici Castelli - Commissione Pari opportunità H 11.00 Partenza della veleggiata.

Sarà allestito un punto informativo al molo Sud a cura dell'associazione Donne in Alba in collaborazione con la farmacia Parere-Strobbe di Giulianova.

L'iniziativa che la Lega Navale di Giulianova ha deciso di sostenere si lega all'evento nazionale promosso dall'associazione 10000 Vele di solidarietà e ha raccolto l'adesione del mondo della vela su tutto il territorio nazionale.

“Il mondo della Vela, nelle sue incredibili varianti e peculiarità, ha imparato da tempo a considerare la parità di genere come un fatto assodato. – si legge nel comunicato stampa dell'associazione- A noi piace dire e pensare che in barca non ci sia differenza di genere, di età, di classe. Abbiamo questa fortuna e da brave marinaie e marinai, crediamo che la fortuna debba essere condivisa”.

“Abbiamo aderito con piacere all'iniziativa nazionale -10000 Vele contro la violenza sulle donne,ndr- la Lega Navale di Giulianova considera una priorità della sezione l'impegno per i temi sociali.

Vi aspettiamo domenica per assistere alla veleggiata e sosteniamo in modo simbolico il motto della manifestazione: “Cambiamo rotta insieme!”.

Marcello Sonaglia, presidente della Lega Navale di Giulianov