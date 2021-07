VIDEO / GRUPPO TERAMANO CANTA "IL TUO BACIO E' COME UN GOL" SU RAI 2 PER LA NAZIONALE

Originale traguardo per il gruppo teramano THE FUZZY DICE, che al loro decimo anno di attività sono riusciti a trovare visibilità su un palcoscenico nazionale durante una nota trasmissione sportiva di RAI2. Il gruppo abruzzese, infatti, è stato protagonista di un sipario dedicato agli Europei, cantando a modo loro e reinventandolo un motivo famosissimo. “Siamo soddisfatti del traguardo raggiunto dai nostri ragazzi - commenta la Palumbo eventi che li rappresenta - ma la notizia non ci lascia troppo stupiti dato che il loro impegno, i loro sacrifici e la loro forza di volontà non hanno mai tradito le nostre aspettative”.

ASCOLTIAMOLI