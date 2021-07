I GRANDI LAMPIONI DEL PORTO DI GIULIANOVA MOSTRANO CRITICITÀ, OBBLIGO RESTARE A 35 METRI

È stata emanata dalla Capitaneria un'ordinanza di interdizione delle aree del raggio di 35 mt dal basamento di tutte le 14 torri faro presenti in porto a Giulianova, ovvero i grandi "lampioni" che illuminano tutto il porto. Il provvedimento, a scopo cautelativo, è stato reso necessario a causa di una verifica sullo stato di manutenzione delle torri che ha fatto emergere rilevanti criticità. Si tratta di un provvedimento temporaneo in attesa della messa in sicurezza delle citate torri.Sono stati informati gli Enti competenti a vario titolo che oggi stesso si sono recati in porto per valutare la situazione.