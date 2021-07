STRAORDINARIA IMPRESA DEL TERAMANO NORMANNO DI GENNARO È CAMPIONE EUROPEO DI TRIATHLON

Nuova straordinaria impresa sportiva per il teramano Normanno Di Gennaro, che oggi pomeriggio, in Romania, a Tagu Mures, si è laureato campione europeo di Triathlon per la sua categoria. Normanno Di Gennaro ha concluso il suo percorso di 10 km di corsa, poi 38 km di bicicletta e di nuovo 5 km di corsa, nel tempo di 2ore 31 minuti 44 secondi. Una nuova vera e propria impresa, per questo incredibile atleta