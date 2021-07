TARI MENO PESANTE PER I CITTADINI DI CASTELLALTO, IL COMUNE TAGLIA LE TARIFFE

Quest’anno le bollette TARI peseranno di meno sulle tasche dei cittadini di Castellalto.

La maggioranza di centro-sinistra ha infatti approvato in consiglio comunale le tariffe 2021 con importanti riduzioni per tutte le attività, in particolare per le categorie che hanno subito maggiormente gli effetti delle chiusure dovute all’emergenza Covid-19.

Le riduzioni approvate sull’intera tariffa (del 50%, 35% e 20%) saranno ripartite proporzionalmente sulla base dei periodi di chiusura delle attività ed è inoltre prevista una riduzione del 5% per tutte le famiglie di Castellalto.

Il Pef è stato approvato con una diminuzione dei costi di gestione dei rifiuti che realizza una percentuale di differenziata vicina al 72%, quota che colloca il Comune di Castellalto tra i primi nella fascia 5000-15000 abitanti.

Le bollette dunque, già contenute rispetto ad altre realtà locali, non solo non segneranno un aumento, ma saranno in diminuzione. Un segnale importante e dovuto per l’economia del nostro territorio e un incoraggiamento per i contribuenti, perché tutti i cittadini di Castellalto meritano attenzione. Sono inoltre allo studio ulteriori riduzioni TARI per le famiglie in difficoltà economica.

La crisi 2020/2021 ha colpito tutta la popolazione, dunque alleggerire il carico fiscale è un punto di partenza fondamentale per la ripresa dell’economia e dello spirito di crescita della nostra comunità.

Valeria Manelli

Assessore al Bilancio