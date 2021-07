“CASTELLI DI CERAMICA” VINCE PRESTIGIOSO PREMIO INTERNAZIONALE

L’innovativo progetto "castelli di ceramica" ( (presentato in conferenza stampa in Provincia il 14 maggio LEGGI QUI) nato all'interno del percorso avviato dall'Ente sulla progettazione partecipata con i Comuni e le associazioni in vista dei finanziamenti ordinari e straordinari dell'Europa e del Governo, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento "A-design award competition" fra i più influenti e prestigiosi riconoscimenti nel campo del design.

"Felici per loro, per il territorio di Castelli, per il tessuto imprenditoriale che può ricevere nuova linfa da questa iniziativa - commenta il consigliere delegato alla progettazione europea, Lanfranco Cardinale - come sta accadendo anche per altre progettazione stimolate dal percorso messo in moto dalla Provincia e presentate a gennaio di quest'anno si è creata una rete di relazioni virtuose fra pubblico e privato e fra i Comuni con la valorizzazione di quelle nuove competenze e nuove progettualità di cui tanto si parla a proposito delle missioni del Recovery Fund. Fra queste competenze etica, sostenibilità e creatività sono i pilastri per rompere vecchi paradigmi e superare ostacoli e steccati con una nuova visione. Congratulazioni a tutto il team di lavoro".