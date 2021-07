MARIA CRISTINA MARRONI: «SONO PRONTA A CANDIDARMI SINDACO DI TERAMO...»

L'ex vicesindaco Maria Cristina Marroni potrebbe essere la prima candidata a sindaco della città di Teramo del dopo-D'Alberto. Con largo anticipo sulla scadenza di mandato (mancano altri due anni e mezzo circa) arriva infatti l'annuncio in diretta tv a R+. La coordinatrice di Italia Viva, in merito allo scacchiere elettorale in vista dell'appuntamento del prossimo ottobre con il sostegno di Italia Viva al candidato sindaco di Roseto, Tommaso Ginoble, ha infatti rivelato di sperare in una candidatura femminile per le prossime elezioni e di volersi candidare. Non è mancato, nel corso della trasmissione, un pensiero per il Sindaco D'Alberto, e per la telefonata che segnò la fine della sua esperienza da vicesindaco. «Ero a scuola, in classe, con i miei studenti. Mi arriva una telefonata di Gianguido. Cinque minuti in tutto, nel corso dei quali mi ha comunicato che non sarei più stata vice sindaco di Teramo», ha ricordato «grande amarezza non solo per la scelta fatta, ossia quella di cacciare dalla giunta uno dei principali sostenitori della sua amministrazzione, ma soprattuto per la modalità". Per la serie, certe cose non si dicono per telefono: "Da Gianguido, per il rapporto sincero di amicizia che c'era tra noi, non mi sarei mai aspettata una simile pugnalata", ha chiosato la Marroni.