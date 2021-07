DA DOMANI A GIULIANOVA IL WEEKEND DELLA GENTILEZZA CON ENERGIA

Al via domani a Giulianova, presso Piazza del Mare, il primo appuntamento con i “Week end della Gentilezza Con Energia”, un’iniziativa promossa da Con Energia, società di vendita di gas e luce, in collaborazione con l’associazione M&FA, che con il suo staff, dalle ore 17 alle ore 20, accompagnerà i bambini attraverso un percorso ludico-educativo per imparare, divertendosi, le parole e i comportamenti gentili che ci guidano nella vita di tutti i giorni. Tante le attività in programma, tra cui l’educazione stradale, gli aspetti nutrizionali della quotidianità, la lettura di storie animate, il “Kind Corner”, l’intrattenimento sportivo.



“L’iniziativa nasce con l’intento di essere vicini alle famiglie e al territorio attraverso un servizio concreto e utile, abbiamo così voluto avviare, insieme alla M&FA e con il supporto dell’amministrazione comunale, il percorso della gentilezza, facendo tesoro delle attività che l’associazione già organizza attraverso i campus per i più piccoli e il mini basket.” – dichiara Roberto Reali, direttore operativo e sviluppo di Con Energia, società per azioni dell’Emilia Romagna che eroga servizi di gas e luce in tutta Italia – “In Abruzzo, in particolare a Giulianova, siamo presenti da quindici anni insieme alla realtà Citigas Coop, presso la cui sede è collocato anche il nostro punto di accoglienza in provincia di Teramo.”



I Week end della Gentilezza si svolgeranno a Giulianova il 10 e l’11 luglio a Piazza del Mare, il 24 luglio alla Piazzetta di Villa Pozzoni, il 25 luglio a Parco Cerasari, il 7 agosto Parco dell’Annunziata, l’8 agosto a Parco Franchi. L’orario è sempre dalle ore 17 alle ore 20. La partecipazione è gratuita. Il percorso sarà organizzato anche a Roseto degli Abruzzi presso la Pineta Celommi nei fine settimana del 17 e 18 luglio, il 31 luglio e il 1° agosto, il 28 e il 29 agosto.



L’iniziativa è realizzata e promossa da Con Energia Spa, in collaborazione con M&FA, il Villaggio della Gentilezza e Studio 2.0, con il patrocinio del Comune di Giulianova.