IL VESCOVO ORDINA QUATTRO NUOVI SACERDOTI

La Chiesa che è in Teramo-Atri annuncia con gioia le ordinazioni presbiterali di don Paolo Daniele Di Mattia, don Eugenio Merrino, don Luigi Filipponi e Padre Luca Chirizzi per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Lorenzo Leuzzi. La celebrazione avrà luogo domani, domenica 11 luglio, alle ore 17.00 al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata.

Note biografiche

Don Paolo Daniele Di Mattia, 46 anni, è attualmente in servizio pastorale nella Parrocchia di San Rocco in Montorio al Vomano. Nato il dieci febbraio 1975 in Canada da genitori immigrati, è cresciuto a Piano d’Accio. Quinto di cinque figli (tre maschi, due femmine) ha studiato Ingegneria meccanica a L’Aquila. Una volta laureato diventa progettista meccanico. Vive anni densi di lavoro, di esperienze affettive importanti e di scoperta della fede. Nell’estate del 2014, dopo un pellegrinaggio mariano, ha la netta percezione di ricevere dal Signore quelle parole e quelle risposte che da tanto tempo aspettava. Tornato in Italia, si reca con il suo parroco dal vescovo. Inizia così una lunga storia, con la formazione in Seminario a Chieti, poi con l’ordinazione diaconale del 31 gennaio 2021 e infine con quella sacerdotale del prossimo 11 luglio.

Don Eugenio Merrino, 36 anni, è originario di Messina ed è in servizio nella Parrocchia di San Flaviano a Giulianova. Cresce serenamente in famiglia insieme alla sorella Roberta che ora vive e lavora in Spagna, a Barcellona. Sia il nonno che il padre hanno avuto esperienze in marina, dunque anche lui decide da ragazzo di frequentare l’Istituto Nautico e di entrare successivamente in marina. Il Signore aveva però in serbo altri progetti, così avvia un lungo periodo di formazione e discernimento, frequenta il seminario Mater Ecclesiae a Roma e, il 31 gennaio 2021, è ordinato diacono transeunte nella Cattedrale di Teramo.

Don Luigi Filipponi, 61 anni, è nato a Teramo il 18 luglio 1960. Il matrimonio è stato la sua vocazione fin quando il Signore ha voluto. Si sposa nel 1987 con Simonetta Di Natale dalla cui unione nascono i tre figli Gian Marco, Emanuele e Maria. Con sua moglie frequenta la parrocchia e diventa animatore del gruppo Giovani coppie dell’Azione Cattolica. Rimasto vedovo nel 2008, intraprende un percorso con l’Ordine dei Francescani Secolari, che lo aiuta a superare il grande momento di dolore e tristezza. Da qui inizia un cammino che, sotto la guida spirituale di don Davide Pagnottella, lo porterà a rispondere alla nuova chiamata vocazionale per il sacerdozio. Intanto nel 2018 era stato ordinato diacono permanente, prestando servizio alla Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Teramo. Da oltre un anno è anche coordinatore delle Caritas parrocchiali presso la Caritas diocesana.

Padre Luca Chirizzi è nato a Venezia il 3 marzo 1983 da genitori pugliesi trasferiti al Nord, ed è appartenente all’Ordine degli Oblati di Maria Vergine presso la Comunità di Teramo nella Parrocchia di San Berardo. Cresce tra famiglia, amici, parrocchia e scoutismo, esperienza che ne ha fortemente forgiato il carattere. Dopo la scuola dell’obbligo si arruola e per sei anni presta servizio negli alpini vicino a Bolzano. Nei successivi sette anni si occupa di diverse attività imprenditoriali e presta servizio come volontario di Protezione civile. Nel 2013, dopo anni di riflessione, inizia il percorso che lo condurrà ad abbracciare la vita religiosa e ad essere ordinato diacono transeunte lo scorso 31 gennaio 2021 nel Duomo di Teramo.