ARRIVATA A TORTORETO LA DECIMA BANDIERA VERDE

Questa mattina il Comune di Tortoreto ha ricevuto un ulteriore vessillo, la sua 10ª Bandiera Verde dei Pediatri Italiani per le spiagge adatte ai bambini.

I requisiti per ottenere la bandiera sono l’avere spiagge con spazi adeguati fra gli ombrelloni, acqua che non diventi subito alta, presenza di attività ludiche e servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, presenza di locali di relax, svago e divertimento per i genitori.

L’Amministrazione Comunale tiene moltissimo alla qualità della vita e, in particolare, ad offrire alle famiglie con bambini un ambiente ideale.

Questo vessillo riprova l’impegno profuso dal Comune e dagli operatori, che ringraziamo, per rendere Tortoreto una località molto accogliente anche per i più piccoli.