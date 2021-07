INIZIATI I LAVORI SU PONTE SAN GABRIELE, DISAGI AL TRAFFICO

Cominciati i lavori di rifacimento di Ponte San Gabriele. Da oggi si viaggia a senso unico in ingresso a piazza Garibaldi mentre, in uscita, l’obbligo è prendere circonvallazione Ragusa. I lavori dureranno un paio di mesi, ma sono necessari a restituire alla città di Teramo un ponte decisamente più sicuro. Qualche disagio è stato già segnalato dai cittadini per le file che in qualche momento si sono creati. L'assessore Giovanni Cavallari si scusa e assicura che a fine lavori, che dureranno un paio di mesi, avremo un ponte più sicuro e percorribile.